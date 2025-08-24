Eberl skizziert Transferpläne – Umdenken bei Kim

Im Sommer 2023 kam Min-jae Kim als einer der besten Serie A-Verteidiger zum FC Bayern München. Beim Rekordmeister waren seine Darbietungen jedoch nicht immer von Konstanz geprägt, weswegen der 28-Jährige als Verkaufskandidat galt. Ein Umstand, der sich nun geändert hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist ein Verkauf des Innenverteidigers kein Thema mehr. Der Südkoreaner läuft auch in dieser Saison für die Münchner auf. Lediglich ein unmoralisches Angebot aus Saudi-Arabien könnte die Bayern dem Fachblatt zufolge noch zum Umdenken bewegen.

Kein klares Profil

Etwas tun soll sich dagegen noch in der Offensive. Allerdings möchte man lediglich einen Leihspieler holen. Möglich sei dabei auch die Verpflichtung eines Hybrid-Spielers, wie Sportvorstand Max Eberl betont: „Wir haben Ideen, wir haben Gedanken. Da sind Hybride dabei, da sind auch Spieler dabei, die sich eher in einem Bereich sich wohler fühlen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell profitiert der Ligaprimus auch von der Vielseitigkeit von Serge Gnabry (30) oder Michael Olise (23), der dem ‚kicker‘ zufolge keine Ausstiegsklausel besitzt. Beide Spieler können wie auch Luis Díaz (28) in der Offensive verschiedene Positionen bekleiden, was die Suche nach Neuzugängen für Eberl zumindest etwas einfacher gestaltet.