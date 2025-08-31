Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Böving-Rennen entschieden

von Georg Kreul - Quelle: Sky Italia
William Böving setzt sich durch @Maxppp

Mainz 05 erhält den Zuschlag für Offensivspieler William Böving. Laut ‚Sky Italia‘-Journalist Luca Bendoni haben sich die 05er mit Sturm Graz auf den Wechsel des Dänen verständigt. Der 22-Jährige werde voraussichtlich am morgigen Montag nach Deutschland reisen und am Bruchweg einen Vierjahresvertrag unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Hamburger SV und der FC Girona, die ebenfalls an Böving interessiert sind, gehen somit leer aus. Für Mainz ist die Verpflichtung nach mehreren abgelehnten Angeboten ein Erfolg. Bereits Anfang Juli war der Rechtsfuß ein Thema in Mainz. Nach zähen Verhandlungen erhalten die Rheinhessen nun aber ihren Wunschspieler für die Offensive.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bundesliga
Mainz 05
Sturm
Hamburg
William Bøving

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
Sturm Logo SK Sturm Graz
Hamburg Logo Hamburger SV
William Bøving William Bøving
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert