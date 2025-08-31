Böving-Rennen entschieden

Mainz 05 erhält den Zuschlag für Offensivspieler William Böving. Laut ‚Sky Italia‘-Journalist Luca Bendoni haben sich die 05er mit Sturm Graz auf den Wechsel des Dänen verständigt. Der 22-Jährige werde voraussichtlich am morgigen Montag nach Deutschland reisen und am Bruchweg einen Vierjahresvertrag unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Hamburger SV und der FC Girona, die ebenfalls an Böving interessiert sind, gehen somit leer aus. Für Mainz ist die Verpflichtung nach mehreren abgelehnten Angeboten ein Erfolg. Bereits Anfang Juli war der Rechtsfuß ein Thema in Mainz. Nach zähen Verhandlungen erhalten die Rheinhessen nun aber ihren Wunschspieler für die Offensive.