Med-Check gebucht: Rieder vor Bundesliga-Rückkehr
Durch seinen Leihaufenthalt in der vergangenen Saison beim VfB Stuttgart ist Fabian Rieder offenbar auf den Bundesliga-Geschmack gekommen. Der Schweizer läuft auch in diesem Jahr hierzulande auf.
Mit den Offerten vom Hamburger SV und vom FC Augsburg hatte Fabian Rieder (23) die Qual der Wahl, wo er sein Bundesliga-Comeback feiern möchte. Die Wahl fällt nun auf den etablierteren Erstligisten.
Wie der Schweizer ‚Blick‘ berichtet, erhalten die bayrischen Schwaben den Zuschlag. Für den morgigen Deadline Day ist der Medizincheck in der Fuggerstadt gebucht.
Die letztjährige Stippvisite soll derweil keine Wiederholung nehmen. Wie die Boulevardzeitung weiter berichtet, handelt es sich vielmehr um einen dauerhaften Transfer. Stade Rennes wird mit einer Ablösezahlung zwischen sieben bis acht Millionen Euro entschädigt. Bei den Bretonen steht der Spielgestalter noch bis 2027 unter Vertrag.
