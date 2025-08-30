Menü Suche
Augsburg erhält Zuschlag bei Gharbi

von Dominik Schneider - Quelle: Sacha Tavolieri
Ismaël Gharbi (r.) im Dribbling gegen Jesus Toscano (l.) @Maxppp

Der FC Augsburg hat sich im Poker um Ismaël Gharbi offenbar durchgesetzt. Nach Informationen von Sacha Tavolieri wechselt der 21-jährige Flügelstürmer vom SC Braga in die Fuggerstadt. Der Transfer wird per Leihe mit Kaufoption vonstattengehen. Absolviert Gharbi eine bestimmte Anzahl an Spielen, wird die Option verpflichtend.

Bis zuletzt war auch der SC Freiburg am Offensivspieler interessiert. Das Rennen macht jetzt aber wohl der FCA. Gharbi war erst vergangenen Sommer ablösefrei von Paris St. Germain nach Portugal gekommen. In 38 Pflichtspielen für Braga erzielte er vier Tore und legte sechs Treffer auf.

