Fellhauer aus dem Krankenhaus entlassen
Robin Fellhauer befindet sich auf dem Weg der Besserung. Wie der FC Augsburg offiziell bekanntgibt, hat der Mittelfeldspieler am heutigen Sonntag das Krankenhaus verlassen können. Bei einem Zusammenprall mit Bayern-Profi Sacha Boey (24) zog sich der gebürtige Mannheimer am gestrigen Samstag eine schwere Gehirnerschütterung zu.
𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 zu #Fellhauer: Unsere Nummer 19 hat nach dem gestrigen Zusammenprall inzwischen wieder das Krankenhaus verlassen. Er hat eine schwere Gehirnerschütterung und es geht ihm den Umständen entsprechend. Die #FCA-Familie wünscht dir eine 𝐬𝐜𝐡𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐬𝐮𝐧𝐠… pic.twitter.com/S5NDY6qPEe— FC Augsburg (@FCAugsburg) August 31, 2025
Wie lange Fellhauer nun aussetzen muss, geben die Schwaben nicht bekannt. Dem 27-Jährigen soll es aber „den Umständen entsprechend“ gut gehen. Unter Sandro Wagner war der Sommerneuzugang in beiden bisherigen Bundesliga-Spielen gesetzt.
