Fellhauer aus dem Krankenhaus entlassen

von Remo Schatz - Quelle: fcaugsburg.de
Robin Fellhauer musste vom Feld getragen werden @Maxppp
Augsburg 2-3 FC Bayern

Robin Fellhauer befindet sich auf dem Weg der Besserung. Wie der FC Augsburg offiziell bekanntgibt, hat der Mittelfeldspieler am heutigen Sonntag das Krankenhaus verlassen können. Bei einem Zusammenprall mit Bayern-Profi Sacha Boey (24) zog sich der gebürtige Mannheimer am gestrigen Samstag eine schwere Gehirnerschütterung zu.

Wie lange Fellhauer nun aussetzen muss, geben die Schwaben nicht bekannt. Dem 27-Jährigen soll es aber „den Umständen entsprechend“ gut gehen. Unter Sandro Wagner war der Sommerneuzugang in beiden bisherigen Bundesliga-Spielen gesetzt.

