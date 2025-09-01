Augsburg schnappt sich Rieder

Der FC Augsburg kann ab sofort auf die Dienste von Fabian Rieder setzen. Wie der Bundesligist mitteilt, kommt der 23-Jährige per festem Transfer von Stade Rennes. Dem Vernehmen nach fließen sieben bis acht Millionen Euro Ablöse nach Frankreich. Der schussstarke Offensivmann unterschreibt einen Vertrag bis 2030.

„Es ist uns gelungen, mit Fabian einen international erfahrenen und begehrten Spieler für den FCA zu gewinnen. Er überzeugt mit seiner guten Übersicht und verfügt über einen starken linken Fuß. Dazu ist er extrem laufstark und verkörpert auf dem Platz genau den Charakter, den wir wollen“, freut sich FCA-Sportdirektor Benni Weber.

Rieder spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den VfB Stuttgart. In 21 Bundesligaspielen gelangen dem Schweizer Nationalspieler ein Tor und vier Assists. Auch der Hamburger SV hatte die Fühler nach Rieder ausgestreckt.