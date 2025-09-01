Breithaupt geht in die 2. Bundesliga

Der FC Augsburg gibt Tim Breithaupt (23) ab. Der Sechser wechselt auf Leihbasis zu Fortuna Düsseldorf. Die Rheinländer sichern sich zudem eine Kaufoption.

„Tim kennt die Spielklasse und weiß, was in der zweiten Liga auf ihn zukommen wird. Seine Fähigkeiten hat er bereits in Karlsruhe und Kaiserslautern unter Beweis gestellt. Tim ist ein Spieler, der durch Ruhe am Ball, gute technische Voraussetzungen und eine hohe Positionstreue überzeugen kann“, so Sportdirektor Christian Weber.