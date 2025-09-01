Menü Suche
Breithaupt geht in die 2. Bundesliga

von Dominik Sandler - Quelle: f95.de
Tim Breithaupt im FCA-Trikot @Maxppp

Der FC Augsburg gibt Tim Breithaupt (23) ab. Der Sechser wechselt auf Leihbasis zu Fortuna Düsseldorf. Die Rheinländer sichern sich zudem eine Kaufoption.

Fortuna Düsseldorf
Und dann hab ich doch noch einen für Euch 😉
Die Fortuna schlägt am #DeadlineDay nochmal auf dem Transfermarkt zu und leiht den defensiven Mittelfeldspieler Tim #Breithaupt vom @FCAugsburg aus ✍️
Wir haben uns zudem eine Kaufoption gesichert.

#f95 | 🔴⚪️
Fortuna Düsseldorf
🤷‍♂️

#f95 | 🔴⚪️ | #DeadlineDay
„Tim kennt die Spielklasse und weiß, was in der zweiten Liga auf ihn zukommen wird. Seine Fähigkeiten hat er bereits in Karlsruhe und Kaiserslautern unter Beweis gestellt. Tim ist ein Spieler, der durch Ruhe am Ball, gute technische Voraussetzungen und eine hohe Positionstreue überzeugen kann“, so Sportdirektor Christian Weber.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
