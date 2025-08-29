Conference League: Die Gegner von Mainz

Nachdem der 1. FSV Mainz 05 lange sensationell auf Champions League-Kurs war, musste man sich am Ende mit den Playoffs zur Conference League zufriedengeben. Dort konnte man sich gegen Rosenborg Trondheim durchsetzen. In der Ligaphase warten nun folgende Gegner:

1. FSV Mainz 05

Topf 1: AC Florenz (H)

Topf 2: Lech Posen (A)

Topf 3: HSK Zrinjski Mostar (H)

Topf 4: AC Omonia Nicosia (A)

Topf 5: Samsunspor (H)

Topf 6: FC U Craiova (A)

Mit dem AC Florenz reist einer der namhaftesten Klubs des Wettbewerbs aus der Toskana zu den Rheinhessen, die ihrerseits für ihre Auswärtsfahrten in östliche Richtung reisen müssen. Überstehen die Mainzer die Ligaphase?