Menü Suche
Kommentar
Offiziell Liga Portugal Bwin

Hoffenheim gibt Grillitsch ab

von Dominik Schneider
1 min.
Florian Grillitsch im Trikot der TSG Hoffenheim @Maxppp

Florian Grillitsch verlässt die Bundesliga und geht ab sofort für den SC Braga seinem Job nach. Der 53-fache österreichische Nationalspieler erhält einen bis 2027 datierten Arbeitsvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter
TSG Hoffenheim
Danke für 196 Einsätze, Grillo 🔵⚪

Florian Grillitsch verlässt die TSG und wechselt zum portugiesischen Erstligisten Sporting Braga.
Bei X ansehen

Schon in der Rückrunde der vergangenen Saison war Grillitsch nicht mehr im Kraichgau aktiv. Per Leihe spielte der Rechtsfuß für Real Valladolid. Nach 196 Pflichtspielen verlässt Grillitsch die TSG vorzeitig und beginnt ein neues Abenteuer in südlicheren Gefilden. „Ich durfte hier großartige sportliche Momente erleben, mit der TSG sogar in der Champions League spielen und somit auch meinen Beitrag dazu leisten, dass dieser Klub seine Ziele erreicht. Leider ist das vergangene Jahr nun nicht mehr so verlaufen, wie ich es mir vielleicht selbst gewünscht hätte. Ich wünsche der TSG für die Zukunft alles erdenklich Gute“, so die Abschiedsworte des Mittelfeldspielers.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Liga Portugal Bwin
Bundesliga
Braga
Hoffenheim
Florian Grillitsch

Weitere Infos

Liga Portugal Bwin Liga Portugal Bwin
Bundesliga Bundesliga
Braga Logo Sporting Braga
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Florian Grillitsch Florian Grillitsch
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert