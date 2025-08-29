Hoffenheim gibt Grillitsch ab

Florian Grillitsch verlässt die Bundesliga und geht ab sofort für den SC Braga seinem Job nach. Der 53-fache österreichische Nationalspieler erhält einen bis 2027 datierten Arbeitsvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon in der Rückrunde der vergangenen Saison war Grillitsch nicht mehr im Kraichgau aktiv. Per Leihe spielte der Rechtsfuß für Real Valladolid. Nach 196 Pflichtspielen verlässt Grillitsch die TSG vorzeitig und beginnt ein neues Abenteuer in südlicheren Gefilden. „Ich durfte hier großartige sportliche Momente erleben, mit der TSG sogar in der Champions League spielen und somit auch meinen Beitrag dazu leisten, dass dieser Klub seine Ziele erreicht. Leider ist das vergangene Jahr nun nicht mehr so verlaufen, wie ich es mir vielleicht selbst gewünscht hätte. Ich wünsche der TSG für die Zukunft alles erdenklich Gute“, so die Abschiedsworte des Mittelfeldspielers.