FCN: Flick vor Zweitliga-Wechsel

Der 1. FC Nürnberg wird Sechser Florian Flick voraussichtlich an die direkte Konkurrenz abgeben. Laut ‚Sky‘ hat sich der 25-Jährige für einen Wechsel zu Eintracht Braunschweig entschieden. Die Löwen verhandeln noch mit dem Club, der Deal stehe aber vor dem Abschluss.

Als Ablöse zahlen die Niedersachsen dem Vernehmen nach 250.000 Euro an den Valznerweiher. Dort hatte Trainer Miroslav Klose keine Verwendung mehr für den defensiven Mittelfeldspieler. Der Vertrag des ehemaligen Schalkers läuft im kommenden Jahr aus.