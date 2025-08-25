Liverpool pokert um Tsimikas-Abgang

Die AS Rom versucht ihr Glück bei Konstantinos Tsimikas. Laut Fabrizio Romano liegt dem FC Liverpool eine Anfrage für eine Leihe des 29-jährigen Linksverteidigers vor. Während der griechische Nationalspieler bereits den Daumen für einen Wechsel gehoben hat, zögern die Reds, da sie einen Verkauf des Profis bevorzugen.

Neben Rom gibt es weitere Interessenten für Tsimikas. Nach FT-Informationen steht der Linksfuß auch bei Olympique Marseille auf dem Zettel. Wo der ausrangierte Defensivspieler künftig aufläuft, wird sich wohl im Verlauf der Woche entscheiden.