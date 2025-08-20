Menü Suche
Kommentar
FT-Info Ligue 1

Liverpool: Tsimikas nach Frankreich?

von Dominik Schneider - Quelle: Foot Mercato
Konstantinos Tsimikas @Maxppp

Beim FC Liverpool ist Konstantinos Tsimikas ins hintere Glied gerückt. Ein Ausweg könnte sich in Richtung Frankreich bieten, wie die FT-Partnerredaktion Foot Mercato in Erfahrung bringen konnte. Olympique Marseille zeigt Interesse am 29-jährigen Griechen, der bei den Reds noch einen bis 2027 gültigen Vertrag besitzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen Wochen wurde Tsimikas auch mit Nottingham Forest und Leeds United in Verbindung gebracht. Mit der Ankunft von Milos Kerkez (21), der für 47 Millionen Euro vom AFC Bournemouth an die Anfield Road kam, wurden die Aussichten auf Spielzeit für den 41-fachen Nationalspieler noch geringer.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Premier League
Marseille
Liverpool
Konstantinos Tsimikas

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Premier League Premier League
Marseille Logo Olympique Marseille
Liverpool Logo FC Liverpool
Konstantinos Tsimikas Konstantinos Tsimikas
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert