Liverpool: Tsimikas nach Frankreich?

Beim FC Liverpool ist Konstantinos Tsimikas ins hintere Glied gerückt. Ein Ausweg könnte sich in Richtung Frankreich bieten, wie die FT-Partnerredaktion Foot Mercato in Erfahrung bringen konnte. Olympique Marseille zeigt Interesse am 29-jährigen Griechen, der bei den Reds noch einen bis 2027 gültigen Vertrag besitzt.

In den vergangenen Wochen wurde Tsimikas auch mit Nottingham Forest und Leeds United in Verbindung gebracht. Mit der Ankunft von Milos Kerkez (21), der für 47 Millionen Euro vom AFC Bournemouth an die Anfield Road kam, wurden die Aussichten auf Spielzeit für den 41-fachen Nationalspieler noch geringer.