Bei ter Stegen: Flick gesteht Fehler ein

von Luca Hansen
Hansi Flick zeigt Marc-André ter Stegen den Weg @Maxppp

Hansi Flick bedauert seinen jüngsten Umgang mit Marc-André ter Stegen. Am Rande einer Veranstaltung der ‚Sport Bild‘ sah der Trainer insbesondere bei der Kommunikation Verbesserungspotenzial: „Ob das alles von der Kommunikation her immer so top gelaufen ist, ich glaube, da gibt es vieles zu verbessern, auch von meiner Seite. Aber mir ist wichtig, dass Marc und der Verein sich angenähert haben und auch wirklich die Kommunikation gesucht haben.“

Nichtsdestotrotz freut sich der Übungsleiter auf die Rückkehr seines Keepers: „Für mich ist jetzt wichtig, dass Marc wieder zurückkommt. Der ist ein Top-Torhüter und der kriegt von uns wirklich alle Unterstützung, damit er wieder auf seinem Niveau spielen kann.“ Beim FC Barcelona wurde dem 33-Jährigen, der aktuell aufgrund einer Rückenverletzung passen muss, mitgeteilt, dass man nicht mehr mit ihm plant, was zu inzwischen beigelegten Streitigkeiten zwischen dem Torwart und den Katalanen führte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
