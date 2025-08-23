Leipzig: Elmas-Abnehmer endlich gefunden?

Ein weiterer Serie A-Klub streckt die Fühler nach Eljif Elmas aus. Laut Gianluca Di Marzio beschäftigt sich die AS Rom mit dem Offensivspieler von RB Leipzig. Der Nordmazedonier werde als Alternative zu Jadon Sancho (25) in Betracht gezogen. Mit Manchester United hatten sich die Giallorossi bereits auf eine Leihe mit Kaufpflicht in Höhe von 23 Millionen Euro geeinigt, Sancho selbst sagte jedoch fürs Erste ab.

Nun wandert der Blick wieder zu Elmas, der auch von seinem Ex-Klub SSC Neapel umgarnt wird. Berichten zufolge offerierte Napoli RB eine 1,5 Millionen Euro hohe Leihgebühr mit einer anschließenden Kaufoption von 11,5 Millionen Euro. Leipzig pocht allerdings auf einen Verkauf des Rechtsfußes, der sich bei den Sachsen nie durchsetzen konnte. Auch Di Marzio berichtet, dass die Roma nur bei einem Kaufangebot eine Chance hat.