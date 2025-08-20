Leipzig erreicht Angebot für Elmas

Die SSC Neapel lässt bei Eljif Elmas nicht locker. Obwohl RB Leipzig auf einen Verkauf des 25-jährigen Nordmazedoniers aus ist, haben die Süditaliener laut ‚Relevo‘ eine Offerte zur Leihe mit Kaufoption abgegeben. Napoli bietet 1,5 Millionen Euro Leihgebühr und wünscht sich die Option, Elmas für 11,5 Millionen Euro fest zu verpflichten.

Ob die Sachsen jetzt von ihren ursprünglichen Plänen abrücken, wird sich zeigen. In der vergangenen Spielzeit spielte der offensive Mittelfeldspieler schon auf Leihbasis in der Serie A für den FC Turin. Dort erzielte er in 13 Spielen vier Tore, offenbar ausreichend, um nachhaltig Interesse bei seinen Ex-Klubs Neapel und Torino zu wecken.