Ronaldo-Klub steht zum Verkauf

Cristiano Ronaldo könnte bald einen neuen Chef haben. Wie die ‚Daily Mail‘ unter Berufung auf den saudischen Journalisten Ahmed Al-Ajlan berichtet, plant der saudi-arabische Investmentfond PIF, seine Ausgaben deutlich zu verringern und stellt vier Vereine – darunter auch Al Nassr – zum Verkauf. Jeweils 75 Prozent der Klubanteile befinden sich seit 2023 in PIF-Besitz, die anderen 25 gehören dem saudischen Sportministerium. Verkauft werden sollen jeweils die kompletten Besitzanteile.

Das Engagement des PIF mit umfangreichen Investitionen auf dem Transfermarkt war Teil des Projektes „Vision 2030“, das die heimische Liga stärken soll. Neben dem Ronaldo-Klub handelt es sich bei den betroffenen Vereinen um Al Ittihad, Al Ahli und Al Hilal. Um letzteren findet dem Bericht nach bereits ein Wettbieten statt. Der saudische Milliardär Prinz Al Waleed bin Talal gilt noch vor dem ehemaligen Eigentümer von Sheffield United, Prinz Abdullah bin Mosaad, als Favorit für den Kauf. Der mögliche Verkauf der vier größten saudischen Vereine folgt auf die öffentliche Ankündigung der Regierung im vergangenen Jahr, Investitionen zu tätigen und eine Privatisierung anzustreben. Einige kleinere Vereine der Saudi Pro League befinden sich ebenfalls in Übernahme-Verhandlungen.