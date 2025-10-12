Serbien-Trainer schmeißt hin

Dragan Stojkovic hat seinen Rücktritt als serbischer Nationaltrainer verkündet. Im Anschluss an die gestrige 0:1-Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen Albanien erklärte Stojkovic: „Diese Niederlage hätte nicht passieren dürfen und ich übernehme die Verantwortung.“

Co-Trainer Goran Djorovic soll am Dienstag gegen Andorra an der Seitenlinie stehen. Mit einem Sieg würde Serbien bis auf einen Punkt an das zweitplatzierte Albanien heranrücken. Stojkovic hatte die Serben seit März 2021 betreut.