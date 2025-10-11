20-Millionen-Dreikampf um Atubolu?

Auf der Suche nach einem möglichen Nachfolger für Torhüter Mike Maignan (30) wird der AC Mailand womöglich in der Bundesliga fündig. Laut ‚Calciomercato.com‘ sind die Rossoneri weiterhin an Noah Atubolu (23) vom SC Freiburg dran. Bereits im Sommer beschäftigten sich die Italiener mit dem deutschen U21-Nationalkeeper, der kürzlich erstmals von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert wurde.

Neben Atubolu stehen auch Elia Caprile (24) von Cagliari Calcio, Marco Carnesecchi (25) von Atalanta Bergamo und Zion Suzuki (23) von Parma Calcio auf der Liste des Serie A-Vertreters. In seinem bis 2027 datierten Kontrakt soll Atubolu eine Ausstiegsklausel verankert haben, über deren Höhe bislang nichts bekannt ist. Von dem Portal werden aber 20 Millionen Euro Ablöse in den Raum geworfen.

Derweil ist ausgerechnet Milans Stadtrivale Inter Mailand ebenfalls heiß auf den gebürtigen Freiburger. Es könnte also auf ein Wettbieten zwischen den italienischen Topklubs und Eintracht Frankfurt hinauslaufen, das auch loses Interesse bekundet.