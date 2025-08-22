Eintracht: Neuer Angreifer auf dem Zettel

Eintracht Frankfurt blickt auf der Suche nach Verstärkung für die Offensive offenbar in die Schweiz. Laut ‚GiveMeSport‘ steht Philip Otele vom FC Basel auf dem Zettel des Bundesligisten. Demnach erwägen die Verantwortlichen der Hessen, ob sie für den 26-jährigen Außenstürmer ein Angebot hinterlegen. Dem Bericht zufolge liegt die mögliche Ablöse bei unter 15 Millionen Euro.

Die Eintracht muss sich im Werben allerdings mit Konkurrenz aus der Premier League auseinandersetzen. Der FC Fulham hat den Nigerianer ebenfalls ins Visier genommen und ihn am vergangenen Mittwoch beim Champions League-Qualifikationsspiel gegen den FC Kopenhagen (1:1) vor Ort beobachten lassen. Otele wechselte im Sommer nach halbjähriger Leihe für drei Millionen Euro fest von Al Wahda nach Basel und wurde mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. Der flinke Rechtsfuß hatte in der Rückrunde neun Tore und vier Vorlagen in 18 Partien beigesteuert und steht auch in der neuen Saison nach vier Ligaspielen schon bei zwei Toren und zwei Vorlagen.