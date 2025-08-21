HSV will VfB-Pokalheld

Nach ernüchternden Testspielpleiten wirkte auch der 2:1-Sieg des Hamburger SV nach Verlängerung im DFB-Pokal gegen den Fünftligisten FK Pirmasens mehr als holprig. Es ist offenkundig, dass die Rothosen noch Verstärkung brauchen. Für die Offensive hat man einen klaren Kandidaten im Blick.

Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, hat es Fabian Rieder von Stade Rennes den Hanseaten angetan. Der flexible Offensivspieler soll einem Wechsel zum HSV gegenüber nicht abgeneigt sein, finanziell könnte der Deal aber schwierig werden.

Dem Blatt zufolge bevorzugt Rennes einen festen Transfer, der für den Aufsteiger nur schwer zu stemmen ist. Ob sich die Franzosen auf eine Leihe einlassen, ist fraglich. Das Gehalt des 23-Jährigen soll dagegen kein Problem sein.

Rieder kehrte erst im Sommer von seiner einjährigen Leihe beim VfB Stuttgart, mit dem er den DFB-Pokal gewann, nach Rennes zurück. Erst vor zwei Jahren verpflichteten diese den Linksfuß für 15 Millionen Euro vom BSC Young Boys. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.