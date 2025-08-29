Wechsel perfekt: HSV gelingt Vuskovic-Coup

Am Ende hat es doch noch geklappt. Dem Hamburger SV gelingt die Leihe von Innenverteidiger-Toptalent Luka Vuskovic. Der 18-jährige Kroate wechselt von Tottenham Hotspur für die restliche Spielzeit an die Elbe. Eine Kaufoption für den HSV ist nicht Teil des Deals. An die Spurs ist der Zwölf-Millionen-Einkauf noch bis 2030 gebunden.

Lange mussten die Rothosen warten, bis Tottenham-Boss Daniel Levy den Daumen für einen Wechsel in die Hansestadt hob. Dass die Hamburger den Zuschlag erhielten, ist vor allem der Verbindung zu Bruder Mario (23) zu verdanken. Um Luka hatten auch zahlreiche Klubs aus der Premier League gebuhlt.

„Wir haben uns in den vergangenen Wochen besonders intensiv um Luka bemüht und sind sehr glücklich, dass er sich entschieden hat, den nächsten Schritt seiner Entwicklung beim HSV zu gehen“, erklärt HSV-Vorstand Stefan Kuntz, „er hat durch Mario bereits eine enge Bindung zum Verein und zur Stadt entwickelt. Darauf wollen wir aufbauen. Bei aller Veranlagung wird es wichtig sein, dass wir ihm ein Umfeld bieten, in dem er sich optimal weiterentwickeln kann.“

Der Youngster hatte bereits in der vergangenen Saison in Belgien bei KVC Westerlo seine Qualitäten (zehn Torbeteiligungen in 36 Einsätzen) unter Beweis gestellt. Im Juni folgte für den 1,93 Meter große Rechtsfuß das Debüt für die kroatische Nationalmannschaft.