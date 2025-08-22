Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Köln sortiert drei Spieler aus

von David Hamza
1 min.
Imad Rondic mit dem Ball @Maxppp

Der 1. FC Köln hat Imad Rondic (26), Mittelfeldspieler Jacob Christensen (24) und Linksverteidiger Leart Pacarada aus dem Kader verbannt. Trainer Lukas Kwasniok erklärte am heutigen Freitag: „Der Kader war zu groß und ich habe mich für diese drei Spieler entschieden. Sie trainieren jetzt individuell mit dem Trainerteam. Das sind bittere Entscheidungen, die menschlich hart sind und mir wehtun.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Kwasniok betont: „Diese Entscheidung war unumgänglich, um fokussiert arbeiten zu können.“ Die drei hatten laut dem FC-Coach „die Möglichkeit, sich auszusuchen, ob sie mit der U21 trainieren wollen oder individuell mit einem Trainerteam und haben sich dann für das zweite entschieden.“ Ob das Trio jetzt den Abflug aus Köln macht, werden die kommenden Tage zeigen. Am 1. September schließt das Transferfenster.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Köln
Imad Rondić
Jacob Steen Vestergaard Christensen
Leart Paqarada

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Imad Rondić Imad Rondić
Jacob Steen Vestergaard Christensen Jacob Steen Vestergaard Christensen
Leart Paqarada Leart Paqarada
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert