Transfer-Chaos: Noch zwei Neue für die Bayern?

FC Bayern (3 Zugänge | 14 Abgänge)

Der amtierende Meister durchlebt eine geradezu alptraumhafte Transferphase. Über allem schweben nach wie vor die große Kränkung der Absage von Florian Wirtz (22), der lieber zum FC Liverpool wechselte, und der öffentlich ausgetragene Transferpoker mit dem VfB Stuttgart um Nick Woltemade (23). Doch auch abseits davon kassierte der FCB einige Absagen und muss sich wohl eingestehen, dass er gegenwärtig nicht zu den absoluten Topadressen des europäischen Fußballs gehört.

Mit Luis Díaz gelang dem Rekordmeister immerhin noch ein Top-Neuzugang, der allerdings in Liverpool offensichtlich nicht als unersetzbar eingestuft wurde. Auf der Abgangsseite hat sich bei den Bayern einiges getan. Der Kader ist jedoch mittlerweile arg auf Kante genäht. Inklusive mehrerer junger Talente stehen gegenwärtig nur noch 20 Feldspieler unter Vertrag. Viele hoch eingeschätzte Youngster erhielten unter Trainer Vincent Kompany keine Chance und wurden abgegeben.

Die Zugänge

Luis Díaz (28) vom FC Liverpool für 70 Mio.

Jonathan Tah (29) von Bayer Leverkusen für 2 Mio.

Tom Bischof (19) von der TSG Hoffenheim für 300.000

Nennenswerte Abgänge

Mathys Tel (20) zu Tottenham Hotspur für 35 Mio.

Kingsley Coman (29) zu Al-Nassr für 25 Mio.

Paul Wanner (19) zur PSV Eindhoven für 15 Mio.

Adam Aznou (19) zum FC Everton für 9 Mio.

Frans Krätzig (22) zu RB Salzburg für 3,5 Mio.

Gabriel Vidovic (21) zu Dinamo Zagreb für 1,2 Mio.

João Palhinha (30) zu Tottenham Hotspur (Leihe)

Bryan Zaragoza (23) zu Celta Vigo (Leihe)

Daniel Peretz (25) zum Hamburger SV (Leihe)

Arijon Ibrahimovic (19) zum 1. FC Hiedenheim (Leihe)

Maurice Krattenmacher (19) zu Hertha BSC (Leihe)

Leroy Sané (29) zu Galatasaray (ablösefrei)

Eric Dier (31) zur AS Monaco (ablösefrei)

Thomas Müller (35) zu Vancouver (ablösefrei)

Was wird noch gesucht?

Vor allem in der Offensive soll beim FC Bayern noch etwas passieren. Eigentlich benötigt Kompany noch einen Flügelstürmer und einen variablen Angreifer, der sowohl als Kane-Backup als auch auf der Zehn agieren kann. Während es mit dem Woltemade-Transfer in diesem Sommer höchstwahrscheinlich nichts wird, stehen weiterhin die Namen Xavi Simons (22/RB Leipzig), Christopher Nkunku (27/FC Chelsea), Malick Fofana (20/Olympique Lyon), Nicolas Jackson (24/FC Chelsea) und Jadon Sancho (25/Manchester United) im Raum. Auch in der Innenverteidigung könnte größerer Bedarf entstehen, falls Min-jae Kim (28) noch verkauft werden sollte. Fraglich ist, wie das mit der neuen Maßgabe der Bosse zu bewerkstelligen ist, nach der lediglich noch ein großer Name geliehen werden soll.

Wichtigster Transfer

Zwar ist Jonathan Tah als neuer Abwehrchef des Rekordmeisters ebenfalls eine wichtige Personalie, doch die Verpflichtung von Luis Díaz hat vor allem international eine größere Bedeutung für den Klub. Der Kolumbianer ist ein Statement-Transfer, der nach dem Wirtz-Drama nötig erschien. Davon abgesehen bietet der flexible Flügelspieler dem FCB einige Optionen in der Offensive und stellte im Super-Cup bereits seinen Wert unter Beweis.

Das Zwischenfazit

Der FC Bayern München geht als Titelverteidiger in die neue Spielzeit und wird auch in diesem Jahr aller Voraussicht nach mit großem Abstand den Meistertitel in der Bundesliga holen. Das liegt aber vor allem an mangelnder Konkurrenz und nicht etwa an einem besonders gelungenen Transferfenster der Münchner. Ganz im Gegenteil: Kein echter Wunschspieler fand den Weg an die Isar, viele Talente wurden abgegeben und einmal mehr zeigten sich die FCB-Bosse uneinig und trugen interne Diskussionen in der Öffentlichkeit aus. In der Champions League dürfte es so erneut sehr schwer werden.

