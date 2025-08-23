Menü Suche
Bundesliga

Woltemade glaubt noch an schnellen Bayern-Wechsel

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Nick Woltemade (23) schielt mit einem Auge wohl noch auf einen Transfer zum FC Bayern in diesem Sommer. Laut ‚Sky‘ wartet der Stürmhüne des VfB Stuttgart bis zum Deadline Day am 1. September auf eine entsprechende – zugegebenermaßen unwahrscheinliche – Gelegenheit. Der VfB hat die Tür für einen Wechsel nämlich eigentlich schon öffentlichkeitswirksam geschlossen.

Die Münchner hoffen aber weiterhin auf einen Last Minute-Deal. Sollte dieser nicht zustande kommen, werden die Karten neu gemischt. Nach der laufenden Transferperiode soll auch ein Engagement im Ausland denkbar sein, eine Verlängerung in Bad Cannstatt schließt Woltemade dagegen aus.

