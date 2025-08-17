Woltemade-Akte: Bayern akzeptiert VfB-Veto nicht

„Nick Woltemade ist unser Spieler und wird dieses Jahr bei uns spielen. Die Akte ist geschlossen. Das weiß Bayern München. Das haben wir gemeinschaftlich so kommuniziert“, lautete am gestrigen Samstagabend die eigentlich unmissverständliche Ansage von VfB-Boss Alexander Wehrle.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Gänze akzeptieren will man das Scheitern des Wunschtransfers aus Sicht des FC Bayern nicht. ‚Sport1‘ zitiert den Münchner Sportdirektor Christoph Freund vom weiteren Verlauf des Abends mit folgender Aussage: „Das Transferfenster schließt am 31. August beziehungsweise am 1. September und im Fußball kannst du nie etwas 100 Prozent ausschließen.“

Klar ist: Die alleinige Entscheidungsgewalt obliegt den Stuttgartern, insofern sind die Worte von Freund erstmal kaum mehr als eine Floskel. Vorstellbar ist dennoch, dass die Bayern noch einmal eine verbesserte Offerte vorlegen. In dem Fall müssten die Schwaben nachweisen, dass man Wehrle beim Wort nehmen kann.