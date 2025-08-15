Weitere Abgänge drohen: Bei Union schrillen die Alarmglocken

1. FC Union Berlin (6 Zugänge | 9 Abgänge)

Bei Union Berlin gibt es die erste Krise schon vor dem Saisonstart. Die letzten vier Testspiele haben die Eisernen allesamt mit 0:1 verloren. Vor allem die Offensive des Teams von Steffen Baumgart lässt in der Vorbereitung zu wünschen übrig. Der beste Offensivspieler der vergangenen Saison, Benedict Hollerbach, spielt jetzt beim FSV Mainz 05, kompensieren können die Köpenicker den Abgang nach aktuellem Stand nicht. Unter Baumgart, der mit Union in der vergangenen Saison die drittschwächste Offensive der Liga stellte (35 Treffer), sollte jetzt alles besser werden – danach sieht es im Moment allerdings nicht aus.

Die Zugänge

Andrej Ilic (25) vom OSC Lille nach Leihe für fünf Mio. festverpflichtet

Woo-yeong Jeong (25) vom VfB Stuttgart nach Leihe für vier Mio. festverpflichtet

Ilyas Ansah (20) vom SC Paderborn für vier Mio.

Matheo Raab (26) vom HSV für 400.000

Stanley Nsoki (26) von der TSG Hoffenheim per Leihe

Oliver Burke (28) von Werder Bremen (ablösefrei)

Dmytro Bogdanov (18) von Dynamo Dresden (Ablöse unbekannt)

Nennenswerte Abgänge

Benedict Hollerbach (24) an den 1. FSV Mainz 05 für zehn Mio.

Robin Gosens (31) an den AC Florenz für sieben Mio.

Ivan Prtajin (29) an den 1. FC Kaiserslautern für eine Mio.

Paul Jaeckel (27) an Preußen Münster für 300.000

Kevin Volland (33) an 1860 München (ablösefrei)

Kevin Vogt (33) an den VfL Bochum (ablösefrei)

Lennart Grill (26) an Dynamo Dresden (ablösefrei)

Jérôme Roussillon (32) noch ohne Verein

Alexander Schwolow (33) noch ohne Verein

Was wird noch gesucht?

Nicht nur aufgrund der schwachen Vorbereitung muss Union auch auf dem Transfermarkt dringend nachlegen. Im Fokus steht dabei allerdings nicht etwa die Offensive, sondern vor allem die Abwehr. Hintergrund: Sowohl Diogo Leite (26) als auch Danilho Doekhi (27) könnten den Bundesligisten noch verlassen, wodurch eine große Lücke entstehen würde. Diese könnte Sinaly Diomandé (24) von AJ Auxerre schließen, außerdem wurde in der Vorbereitung etwa Tom Rothe (20) in der Innenverteidigung getestet. Nicht ausgeschlossen ist nach den Resultaten der Testspiele außerdem, dass in der Offensive doch noch einmal investiert wird.

Wichtigster Transfer

Fast schon kurios: Nahezu das gesamte Budget der Eisernen floss in diesem Sommer in die Offensive. Weder Ilic noch Jeong, die in der vergangenen Saison auf Leihbasis in Berlin spielten, konnten allerdings ihren Stempel aufdrücken. Auch Youngster Ansah bleibt bislang blass. Das trifft auch auf Burke zu, der ablösefrei von Werder Bremen an die Alte Försterei wechselte und eine zentrale Figur im Sturm werden soll. Das Problem: Der Schotte wirkt wieder einmal nicht vollends austrainiert, in der Vorbereitung fehlte ihm die Bindung zu seinen Kollegen. Der Königstransfer muss sich erst beweisen.

Das Zwischenfazit

Schon vor dem Saisonstart schrillen bei Union alle Alarmglocken. Das Gute daran ist, dass die Eisernen noch auf dem Transfermarkt reagieren können. In den vergangenen Jahren konzentrierte sich Union immer auf die Abwehrarbeit. Das sollte sich in der kommenden Spielzeit eigentlich ändern, Baumgart wollte offensiver spielen lassen, sogar eine Umstellung auf eine Viererkette war Thema. Doch mit den Erkenntnissen der Vorbereitung müssen sich die Eisernen zunächst auf ihre Grundtugenden besinnen, ansonsten dürfte eine sehr schwere Saison ins Haus stehen.

