Hoffenheim: Hiobsbotschaft für Machida

von Luca Hansen - Quelle: tsg-hoffenheim.de
Koki Machida muss verletzt ausgewechselt werden @Maxppp

Die TSG Hoffenheim muss einen langwierigen Ausfall von Koki Machida (27) hinnehmen. Wie die Kraichgauer bekanntgeben, hat sich der Innenverteidiger beim 2:1-Sieg über Bayer Leverkusen das vordere Kreuzband gerissen und muss sich einer Operation unterziehen. Geschäftsführer Sport Andreas Schicker deutet an, dass die TSG daher nochmal auf dem Transfermarkt aktiv wird: „Wir müssen bei Koki mit einer längeren Ausfallzeit rechnen. Daher werden wir noch einmal die Augen auf dem Transfermarkt offen halten - nach einem möglichen Ersatz auf der Position des linken Innenverteidigers.“

Auch auf Wouter Burger (24) muss man in der PreZero-Arena vorerst verzichten. Der Mittelfeldspieler laboriert an einer Verletzung am rechten Sprunggelenk, die aus einem Zweikampf resultiert. Schicker macht sich jedoch Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr: „Bei Wouter sind wir allerdings zuversichtlich, dass er uns nicht allzu lange fehlen wird.“

