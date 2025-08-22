FCA-Stürmer soll Lukaku ersetzen

In der vergangenen Saison konnte sich die SSC Neapel zum zweiten Mal in drei Jahren zum italienischen Meister krönen. Einen großen Anteil daran hatte Romelu Lukaku (32), der den Abgang von Victor Osimhen (26/Galatasaray) vergessen machte. Doch jetzt fehlt der Sturmtank aufgrund einer Oberschenkelverletzung drei Monate lang, Ersatz muss her.

Dieser könnte aus der Bundesliga kommen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, zeigen die Partenopei Interesse an Samuel Essende vom FC Augsburg. In den kommenden Tagen will sich Napoli dem Blatt zufolge alle Informationen über den Stürmer einholen.

Der 27-Jährige, erst vor einem Jahr für vier Millionen Euro aus Vizela gekommen, gehörte in der vergangenen Saison mit wettbewerbsübergreifend zehn Toren zu den Lichtblicken im Augsburger Sturm. Auch beim jüngsten 2:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den Halleschen FC konnte sich Essende in die Torschützenliste eintragen. Sein Vertrag in Augsburg läuft noch bis 2028.