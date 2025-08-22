Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

FCA-Stürmer soll Lukaku ersetzen

Nach der Verletzung von Romelu Lukaku ist man bei der SSC Neapel auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Der Blick geht dabei in Richtung FC Augsburg.

von Luca Hansen - Quelle: L‘Équipe
1 min.
Samuel Essende und Philipp Tietz bejubeln ein Tor @Maxppp

In der vergangenen Saison konnte sich die SSC Neapel zum zweiten Mal in drei Jahren zum italienischen Meister krönen. Einen großen Anteil daran hatte Romelu Lukaku (32), der den Abgang von Victor Osimhen (26/Galatasaray) vergessen machte. Doch jetzt fehlt der Sturmtank aufgrund einer Oberschenkelverletzung drei Monate lang, Ersatz muss her.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dieser könnte aus der Bundesliga kommen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, zeigen die Partenopei Interesse an Samuel Essende vom FC Augsburg. In den kommenden Tagen will sich Napoli dem Blatt zufolge alle Informationen über den Stürmer einholen.

Der 27-Jährige, erst vor einem Jahr für vier Millionen Euro aus Vizela gekommen, gehörte in der vergangenen Saison mit wettbewerbsübergreifend zehn Toren zu den Lichtblicken im Augsburger Sturm. Auch beim jüngsten 2:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den Halleschen FC konnte sich Essende in die Torschützenliste eintragen. Sein Vertrag in Augsburg läuft noch bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
Augsburg
Neapel
Samuel Essende

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
Augsburg Logo FC Augsburg
Neapel Logo SSC Neapel
Samuel Essende Samuel Essende
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert