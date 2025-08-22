Menü Suche
Ablösefreier Albiol will in die Bundesliga

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Raúl Albiol will in die Bundesliga @Maxppp

Raúl Albiol (39) hätte nichts gegen ein spätes Abenteuer in der Bundesliga. Gegenüber der ‚Bild‘ spricht der Innenverteidiger über einen möglichen Wechsel nach Deutschland: „Ich bin weltweit offen für alles – auch für ein Projekt in der Bundesliga. Ich habe noch nie für einen deutschen Klub gespielt, stelle mir das aber wegen des offensiven Fußballs und der überragenden Stimmung in den Stadien extrem reizvoll vor. Es wäre sicher sehr schön, dort zu spielen.“

Albiol kam in seiner Karriere unter anderem schon für den FC Valencia, Real Madrid und die SSC Neapel zum Einsatz. Insgesamt blickt der frühere spanische Nationalspieler (58 Länderspiele) auf 394 Partien in La Liga und 180 in der Serie A zurück. Die vergangenen sechs Jahre verbrachte Albiol beim FC Villarreal, sein dortiges Arbeitspapier lief vor einigen Wochen aus.

