Neuzugang im Wartestand: Leipzig im Transferstau

RB Leipzig ist mit seinen Transferbemühungen noch nicht am Ende. Wie ‚Sky‘ berichtet, arbeitet der Bundesligist weiter an einer Verpflichtung von Marlon Gomes. Der 21-Jährige ist der absolute Wunschspieler von Head of Global Sports Jürgen Klopp und Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer. Mit dem zentralen Mittelfeldspieler von Shakhtar Donetsk sind sich die Sachsen auch bereits seit Wochen einig, trotzdem befindet sich der Deal aktuell im Wartestand.

Grund dafür sind laut ‚Sky‘ die schleppenden Verhandlungen auf der Abgangsseite des Leipziger Kaders. Solange der Wechsel von Amadou Haidara (27) zum Paris FC noch nicht über die Bühne gebracht wurde oder Großverdiener Kevin Kampl (34) einen neuen Klub gefunden hat, ist für Gomes bei RB kein Platz und kein Geld vorhanden.