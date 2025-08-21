Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Neuzugang im Wartestand: Leipzig im Transferstau

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
1 min.
Marlon Gomes Claudino im Trikot von Shaktar Donetsk @Maxppp

RB Leipzig ist mit seinen Transferbemühungen noch nicht am Ende. Wie ‚Sky‘ berichtet, arbeitet der Bundesligist weiter an einer Verpflichtung von Marlon Gomes. Der 21-Jährige ist der absolute Wunschspieler von Head of Global Sports Jürgen Klopp und Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer. Mit dem zentralen Mittelfeldspieler von Shakhtar Donetsk sind sich die Sachsen auch bereits seit Wochen einig, trotzdem befindet sich der Deal aktuell im Wartestand.

Unter der Anzeige geht's weiter

Grund dafür sind laut ‚Sky‘ die schleppenden Verhandlungen auf der Abgangsseite des Leipziger Kaders. Solange der Wechsel von Amadou Haidara (27) zum Paris FC noch nicht über die Bühne gebracht wurde oder Großverdiener Kevin Kampl (34) einen neuen Klub gefunden hat, ist für Gomes bei RB kein Platz und kein Geld vorhanden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
RB Leipzig
Shakhtar
Marlon Gomes Claudino

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Shakhtar Logo Schachtjor Donezk
Marlon Gomes Claudino Marlon Gomes Claudino
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert