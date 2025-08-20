Leipzig: Das Problem bei Elmas

Dass Eljif Elmas noch immer bei RB Leipzig ist, liegt offenbar auch an der Transferhaltung des Bundesligisten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wollten interessierte Klubs wie die SSC Neapel oder der FC Turin den 25-jährigen Spielmacher zuletzt mit Kaufoption ausleihen. RB lehnte jedoch ab, da man auf einen Verkauf poche.

Leipzig hatte Elmas im Januar 2024 für stolze 24 Millionen Euro aus Neapel geholt. Der Nordmazedonier konnte sich aber nie durchsetzen. In der Rückrunde der vergangenen Saison legte er eine passable Leihe nach Turin hin (13 Spiele, vier Tore). Dem Vernehmen nach schweben RB 20 Millionen Euro Ablöse vor. Ein schwieriges Unterfangen.