Werner trifft erste Zukunftsentscheidung

Timo Werner (29) hat sich offenbar gegen einen Wechsel in die MLS entschieden. Das ist einem Bericht der ‚Bild‘ zu entnehmen. Die interessierten New York Red Bulls gehen entsprechend leer aus, gleichzeitig bleibt RB Leipzig auf dem Stürmer sitzen.

In Sachsen streicht Werner knapp zehn Millionen Euro jährlich ein – ein Gehalt, das ihm selbstredend kein anderer Klub in Aussicht stellt. Sämtliche Anfragen, darunter einige aus der Serie A, soll der 57-fache Nationalspieler bislang ausgeschlagen haben. Bei RB steht Werner noch bis 2026 unter Vertrag, zuletzt wurde er unter anderem auch bei Olympique Lyon angeboten.