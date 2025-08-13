Werner bei Lyon angeboten

Timo Werner könnte bis zum Ende des Transferfensters noch in der Ligue 1 unterkommen. Nach FT-Informationen wurde der RB Leipzig-Angreifer bei Olympique Lyon angeboten. Der Traditionsklub ist noch auf der Suche nach Offensiv-Verstärkungen und ist zwar grundsätzlich interessiert, will bei Werner aber noch die verbleibenden Wochen der Transferphase abwarten. Eine große Hürde für den finanziell angeschlagenen Klub ist das hohe Gehalt des 29-Jährigen.

Werner zählt mit seinem Jahresgehalt von zehn Millionen Euro zu den Spitzenverdienern bei Leipzig. Das üppige Salär des schnellen Torjägers schreckte bereits einige potenzielle Interessenten ab. Neben Lyon beschäftigt sich in Frankreich auch Stade Rennes mit dem in Ungnade gefallenen Publikumsliebling. Leipzigs Schwesterklub New York Red Bulls hat Werner ebenfalls auf der Liste, bietet aber einen stark leistungsbezogenen Vertrag.