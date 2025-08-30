Union verhandelt Tousart-Abschied

Lucas Tousart könnte es zeitnah zurück in seine französische Heimat führen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, befinden sich Union Berlin und Stade Brest in Verhandlungen über einen Transfer des zentralen Mittelfeldspielers. Der Ligue 1-Klub versuche derzeit zudem, den 28-Jährigen von einem Wechsel in die Bretagne zu überzeugen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Köpenicker hatten Tousart vor zwei Jahren von Stadtrivale Hertha BSC verpflichtet, nachhaltig durchsetzen konnte sich der Rechtsfuß nie. In der vergangenen Saison kam er lediglich auf 16 Einsätze, stand dabei nur sechsmal in der Startelf. Ein Jahr vor Vertragsende haben die Eisernen mit Brest nun womöglich einen Abnehmer gefunden. In Frankreich war Tousart unter anderem bereits von 2015 bis 2020 für Olympique Lyon am Ball.