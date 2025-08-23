15 Millionen: Verlässt Pellegrini Italien?

Bei der AS Rom könnte der ehemalige Kapitän Lorenzo Pellegrini noch in diesem Sommer den Verein verlassen. Nach FT-Informationen darf der 29-Jährige die Giallorossi für eine Ablöse zwischen zehn und 15 Millionen Euro verlassen. Einen Markt hat er vor allem in der Premier League.

Unter anderem sind dort West Ham United, Leeds United und Brighton & Hove Albion am zentralen Mittelfeldspieler interessiert. Für den in Rom geborenen Pellegrini wäre es die erste Auslandsstation seiner Karriere. Sein Vertrag in der italienischen Hauptstadt läuft im kommenden Jahr aus.