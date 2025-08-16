Menü Suche
Kommentar 11
Bundesliga

BVB: Kaum Transferbudget übrig

von Dominik Sandler - Quelle: Ruhr Nachrichten
Jobe Bellingham denkt nach @Maxppp

Auf dem Transfermarkt kann Borussia Dortmund in diesem Transfersommer einem Bericht zufolge nur noch kleine Brötchen backen. Denn laut ‚Ruhr Nachrichten‘ bewegt sich das Transferbudget für weitere Transfers in diesem Sommer bei rund 30 Millionen Euro. Deutlich zu wenig angesichts der vielen offenen Baustellen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die Verpflichtungen von Yan Couto (23), Daniel Svensson (23) und Jobe Bellingham (19) flossen bereits 57 Millionen Euro. In etwa so viel, wie der Verkauf von Jamie Gittens (20) zum FC Chelsea eingebracht hat. Der BVB sucht allerdings noch auf sämtlichen Positionen nach Verstärkungen, was mit dem schmalen Budget zur Mammutaufgabe werden könnte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (11)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert