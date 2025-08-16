BVB: Kaum Transferbudget übrig

Auf dem Transfermarkt kann Borussia Dortmund in diesem Transfersommer einem Bericht zufolge nur noch kleine Brötchen backen. Denn laut ‚Ruhr Nachrichten‘ bewegt sich das Transferbudget für weitere Transfers in diesem Sommer bei rund 30 Millionen Euro. Deutlich zu wenig angesichts der vielen offenen Baustellen.

Für die Verpflichtungen von Yan Couto (23), Daniel Svensson (23) und Jobe Bellingham (19) flossen bereits 57 Millionen Euro. In etwa so viel, wie der Verkauf von Jamie Gittens (20) zum FC Chelsea eingebracht hat. Der BVB sucht allerdings noch auf sämtlichen Positionen nach Verstärkungen, was mit dem schmalen Budget zur Mammutaufgabe werden könnte.