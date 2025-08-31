Saftiges Plus: Scienza-Verkauf steht an

Der Transfer von Léo Scienza befindet sich auf der Zielgeraden. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist der FC Southampton dem 1. FC Heidenheim ordentlich entgegengekommen und nun bereit, die geforderte Summe zwischen acht und neun Millionen Euro zu bezahlen. Noch vor einem Jahr hatte der Bundesligist dem SSV Ulm 600.000 Euro für den 26-Jährigen überwiesen.

An der Brenz überzeugt der Brasilianer seitdem. In der vergangenen Saison ließ er häufig sein Talent aufblitzen und war mit einem Tor und drei Vorlagen in der Relegation maßgeblich am Klassenerhalt beteiligt. In den ersten drei Spielen der neuen Spielzeit steht er auch schon wieder bei drei Treffern.