Neuer Keeper: United einig mit Martínez
Mit Emiliano Martínez (32) könnte Manchester United die Torwartsuche in diesem Sommer beenden. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Red Devils mit dem argentinischen Weltmeister-Torwart auf eine Zusammenarbeit verständigt, die Gespräche mit Aston Villa werden nun aufgenommen.
Martínez galt bereits zu Beginn des Transfersommers als mögliches United-Ziel, zwischenzeitlich wurde es aber etwas ruhiger und der Rekordmeister prüfte andere Optionen. Als Wunschkeeper gilt weiterhin Senne Lammens von Royal Antwerpen. Martínez ist demnach die erste Alternative zum 23-jährigen Belgier.
