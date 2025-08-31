Menü Suche
Premier League

Neuer Keeper: United einig mit Martínez

von Remo Schatz - Quelle: Fabrizio Romano
Villa-Keeper Emiliano Martínez @Maxppp

Mit Emiliano Martínez (32) könnte Manchester United die Torwartsuche in diesem Sommer beenden. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Red Devils mit dem argentinischen Weltmeister-Torwart auf eine Zusammenarbeit verständigt, die Gespräche mit Aston Villa werden nun aufgenommen.

Martínez galt bereits zu Beginn des Transfersommers als mögliches United-Ziel, zwischenzeitlich wurde es aber etwas ruhiger und der Rekordmeister prüfte andere Optionen. Als Wunschkeeper gilt weiterhin Senne Lammens von Royal Antwerpen. Martínez ist demnach die erste Alternative zum 23-jährigen Belgier.

