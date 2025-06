United baggert an Weltmeister-Keeper

Manchester United ist bei der Suche nach einem Ersatz für den in der Kritik stehenden Stammkeeper André Onana (29) offenbar bei einem Ligakonkurrenten fündig geworden. Wie ‚TyC Sports‘ berichtet, haben die Red Devils ein Auge auf Emiliano Martínez von Aston Villa geworfen. Der argentinische Weltmeister will den Klub aus Birmingham trotz eines laufenden Vertrags bis 2029 verlassen, mit Lucas Chevalier (23) vom OSC Lille haben die Villlans bereits einen Nachfolger an der Angel.

Martínez liebäugelt mit einem lukrativen Wechsel in die Saudi Pro League, entschieden ist sein genaues Ziel jedoch nicht. Auch ein europäischer Topklub soll für den 32-Jährigen eine Option darstellen. Ob United noch in diese Kategorie fällt, darf angesichts der katastrophalen abgelaufenen Saison und der verfehlten Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb allerdings bezweifelt werden. Bereits im Winter stand Manchester allerdings in Kontakt mit Martínez, damals entschied sich der Premier League-Rekordmeister jedoch dafür, Onana weiter das Vertrauen zu schenken.