Elversberg bedient sich beim HSV

Die SV Elversberg holt Verstärkung für das Mittelfeld an Bord. Vom Hamburger SV wechselt Lukasz Poreba an die Kaiserlinde. Der 25-jährige Pole wird mitsamt Kaufoption, die 1,5 Millionen Euro betragen soll, von den Rothosen ausgeliehen. In Hamburg war der Rechtsfuß in der Rangordnung in der Zentrale nach den Verpflichtungen von Nicolai Remberg (25) und Nicolás Capaldo (26) zurückgefallen. Bei der SVE soll Poreba dagegen eine größere Rolle spielen.

„Mit der Verpflichtung von Lukasz haben wir weitere Qualität für unser Mittelfeld gewonnen. Er bringt genau die Dynamik, Übersicht und Intensität mit, die wir im Zentrum brauchen. Wir freuen uns, dass er unseren Kader ab sofort verstärken wird“, sagt Elversberg-Sportvorstand Ole Book. Poreba ergänzt: „Die SVE hat in den vergangenen Jahren eine starke Entwicklung genommen – und ich möchte diesen Weg mitgehen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir auch in der neuen Saison wieder attraktiven und begeisternden Fußball zeigen.“