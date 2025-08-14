Grünes Licht: Coman verlässt heute Bayern

Der Wechsel von Kingsley Coman zum saudi-arabischen Klub Al Nassr ist fast fix. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der FC Bayern dem Flügelspieler grünes Licht erteilt, um den Transfer abzuschließen. Coman werde München in den kommenden Stunden verlassen.

In Saudi-Arabien winkt dem 29-Jährigen ein Dreijahresvertrag, der ihm bis zu 75 Millionen Euro netto einbringen soll. In München hätte er bis 2027 noch 34 Millionen brutto eingestrichen.

Die Bayern werden von den schwerreichen Saudis mit einer Ablöse entschädigt. Romano nennt eine Summe „unter 30 Millionen“ – es kursierten generell schon Zahlen zwischen 25 und 30 Millionen für Coman, der zehn Jahre lang das FCB-Trikot trug und zahlreiche Titel abräumte. Im Champions League-Finale 2020 gegen Paris St. Germain köpfte der Franzose das Tor zum 1:0-Triumph.