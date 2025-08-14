Menü Suche
Lille holt Chevalier-Nachfolger

von Arouna Touray - Quelle: L'Équipe
Lucas Chevalier im PSG-Tor @Maxppp

Berke Özer wird die Nachfolge von Lucas Chevalier (23) antreten, der für 40 Millionen Euro zu Paris St. Germain gewechselt ist. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, sichern sich die Nordfranzosen die Dienste des 25-jährigen Keepers vom türkischen Erstligisten Eyüpspor. Dem Bericht zufolge fließen 4,5 Millionen Euro Ablöse. Özer winkt in Lille ein Vierjahresvertrag.

B. Özer Torwart - 25 Jahre Logo Eyüpspor Eyüpspor Türkei Türkei Berke Özer
Tore 0
Gespielte Spiele 1

Özer feierte im Juni beim 2:1-Erfolg gegen die USA sein Debüt für die türkische Nationalmannschaft. Die vergangene Saison beendete Aufsteiger Eyüpspor, auch dank starker Leistungen des Torhüters, auf dem sechsten Platz – insgesamt elfmal blieb der 1,91 Meter große Schlussmann in 34 Partien ohne Gegentreffer. Mit Lille darf sich Özer künftig auch in der Europa League beweisen.

