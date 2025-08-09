Menü Suche
Donnarumma-Nachfolger: PSG holt Chevalier

Paris St. Germain plant in der Zukunft wohl ohne Gianluigi Donnarumma. Den designierten Nachfolger haben die Pariser bei der Ligakonkurrenz ausfindig gemacht. Es fließen 40 Millionen Euro.

von Lukas Weinstock - Quelle: psg.fr
1 min.
Lucas Chevalier im Tor vom OSC Lille @Maxppp

Gianluigi Donnarumma (26) hat wohl keine Zukunft mehr bei Paris St. Germain. Der Vertrag des Italieners läuft im kommenden Sommer aus, auf eine Verlängerung des Kontrakts konnte man sich nicht einigen.

Nun hat der Champions League-Sieger seinen Nachfolger gefunden. Unter anderem die Manchester-Klubs und Galatasaray haben die Fühler nach Donnarumma ausgestreckt.

Lucas Chevalier soll das Erbe zwischen den Pfosten antreten. Der 23-Jährige wechselt vom OSC Lille in die französische Hauptstadt und unterschreibt einen Vertrag bis 2030.

Nach FT-Informationen überweist PSG 40 Millionen Euro nach Nordfrankreich. Für Chevalier ist es nach elf Jahren bei seinem Jugendverein der nächste Karriereschritt.

Paris Saint-Germain
Un nouveau Chapitre commence à Paris ! ❤️💙
Bei X ansehen

PSG-Boss Nasser Al-Khelaïfi erklärt: „Lucas ist einer der besten Torhüter Frankreichs und Europas und eine fantastische Verstärkung für unser Team – während wir weiterhin alles für eine langfristige Zukunft aufbauen, die auf dem Kollektiv basiert.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Ligue 1
Lille
PSG
Lucas Eugène Chevalier
Gianluigi Donnarumma

Ligue 1 Ligue 1
Lille Logo OSC Lille
PSG Logo Paris Saint-Germain
Lucas Eugène Chevalier Lucas Eugène Chevalier
Gianluigi Donnarumma Gianluigi Donnarumma
