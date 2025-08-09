Donnarumma-Nachfolger: PSG holt Chevalier

Gianluigi Donnarumma (26) hat wohl keine Zukunft mehr bei Paris St. Germain. Der Vertrag des Italieners läuft im kommenden Sommer aus, auf eine Verlängerung des Kontrakts konnte man sich nicht einigen.

Nun hat der Champions League-Sieger seinen Nachfolger gefunden. Unter anderem die Manchester-Klubs und Galatasaray haben die Fühler nach Donnarumma ausgestreckt.

Lucas Chevalier soll das Erbe zwischen den Pfosten antreten. Der 23-Jährige wechselt vom OSC Lille in die französische Hauptstadt und unterschreibt einen Vertrag bis 2030.

Nach FT-Informationen überweist PSG 40 Millionen Euro nach Nordfrankreich. Für Chevalier ist es nach elf Jahren bei seinem Jugendverein der nächste Karriereschritt.

PSG-Boss Nasser Al-Khelaïfi erklärt: „Lucas ist einer der besten Torhüter Frankreichs und Europas und eine fantastische Verstärkung für unser Team – während wir weiterhin alles für eine langfristige Zukunft aufbauen, die auf dem Kollektiv basiert.“