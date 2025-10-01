„Weiß, was er besser zu machen hat“: Gündogan mit Lob & Tadel für Sané

Das hatte sich Leroy Sané sicher anders vorgestellt: Beim sensationellen 1:0-Sieg von Galatasaray gegen den FC Liverpool blieb ihm nur die Zuschauerrolle. Sein Teamkollege Ilkay Gündogan hat sich nun zu der Situation seines Teamkollegen geäußert.

Gegenüber ‚Sky‘ bescheinigte der Mittelfeldspieler dem 29-Jährigen noch Luft nach oben: „Leroy weiß selbst, dass er noch viel Potenzial nach oben hat. Ich will jetzt Leroy nicht in Schutz nehmen, weil er selbst auch weiß, was er besser zu machen hat.“ Positiv erwähnt Gündogan jedoch den Arbeitseifer des Flügelspielers: „Es kommt oftmals zu kurz, wie er auch nach hinten arbeitet und Sprints gemacht hat, das ist für solch einen Spieler von so einem Status auch nicht so selbstverständlich.“

Der 34-Jährige nimmt Sané weiter in Schutz: „Er kann von einer besseren Teamleistung auch individuell viel mehr profitieren. Und wenn man sich unsere Teamleistungen in der Liga anschaut, auch wenn wir unsere Punkte geholt haben, war das schon stark ausbaufähig. Dann sehen einzelne Spieler auch nicht so gut aus.“ Sané kommt in wettbewerbsübergreifend acht Spielen für Gala bislang auf ein Tor und drei Assists.