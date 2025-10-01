„Träume davon“: Bayern-Leihgabe Aseko über seine Zukunft

Noël Aséko hegt den Wunsch, sein Können eines Tages auf der großen Fußballbühne zeigen zu dürfen. „Jeder Fußballer träumt natürlich davon, irgendwann in der Bundesliga und Champions League zu spielen“, zitiert die ‚Bild‘ den Mittelfeldspieler, der derzeit vom FC Bayern an Hannover 96 verliehen ist. Beim Zweitligisten spielt der 19-Jährige in dieser Saison groß auf, stand in acht Pflichtspielen siebenmal in der Startelf. Die Niedersachsen besitzen eine Kaufoption von rund einer Million Euro, die Münchner könnten den Youngster allerdings per Rückkaufoption im niedrigen einstelligen Millionenbereich zurückholen.

Zu viele Gedanken über seine Zukunft will sich Aséko derzeit jedoch nicht machen: „Ich fühle mich sehr wohl in Hannover. Bei mir war es wirklich von klein auf so, von Spiel zu Spiel und von Woche zu Woche zu gucken. Diese Denke, in zwei oder drei Jahren will ich da oder da sein und das oder das geschafft haben, ist bei mir überhaupt nicht so. Ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt – und aktuell bin ich hier bei Hannover 96. Wenn man sich zu viele Gedanken macht, kann sich das auch auf das Spiel auswirken.“