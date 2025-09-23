Menü Suche
FC Bayern: Aseko-Rückkehr zum Schnäppchenpreis?

von Remo Schatz - Quelle: Bild
Noël Aseko im 96-Trikot @Maxppp

Trotz Kaufoption stehen die Chancen schlecht, dass Bayern-Leihgabe Noël Aseko (19) dauerhaft bei Hannover 96 bleiben wird. Die ‚Bild‘ taxiert die Rückkaufoption, mit der der Rekordmeister den 19-Jährigen zurück nach München beordern kann, in den „niedrigen einstelligen Millionen-Bereich“.

Aseko wurde im vergangenen Winter an die Niedersachsen verliehen, spielt aber vor allem in dieser Saison groß auf. Bei den bisherigen sieben Pflichtspielen schaffte es der gebürtige Berliner sechsmal in die Startaufstellung, einmal wurde er zur Halbzeit eingewechselt. Laut ‚Bild‘ liegt die Kaufoption bei rund einer Million Euro, die Rückkaufoption aber offenbar nicht allzu weit darüber.

