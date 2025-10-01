Menü Suche
Kommentar
Premier League

Fulham bindet Muniz langfristig

von Dominik Schneider
Rodrigo Muniz schirmt den Ball ab @Maxppp

Dem FC Fulham ist es gelungen, Torjäger Rodrigo Muniz langfristig an den Verein zu binden. Wie die Cottagers mitteilen, unterzeichnete der 24-jährige Brasilianer einen neuen Vertrag. Der ursprünglich gültige Kontrakt wäre 2026 ausgelaufen.

Fulham Football Club
Rodrigo Muniz has signed a new long-term deal! 🤍
Das neue Arbeitspapier ist bis 2030 datiert. Muniz zählt zu den wichtigsten Offensivkräften in Fulham. In der laufenden Spielzeit erzielte der Rechtsfuß allerdings wettbewerbsübergreifend erst einen Treffer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
