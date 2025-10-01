Fulham bindet Muniz langfristig

Dem FC Fulham ist es gelungen, Torjäger Rodrigo Muniz langfristig an den Verein zu binden. Wie die Cottagers mitteilen, unterzeichnete der 24-jährige Brasilianer einen neuen Vertrag. Der ursprünglich gültige Kontrakt wäre 2026 ausgelaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das neue Arbeitspapier ist bis 2030 datiert. Muniz zählt zu den wichtigsten Offensivkräften in Fulham. In der laufenden Spielzeit erzielte der Rechtsfuß allerdings wettbewerbsübergreifend erst einen Treffer.