Barça: Entwarnung bei ter Stegen

Marc-André ter Stegen (33) droht nach seiner verletzungsbedingten Abreise aus dem Trainingslager des FC Barcelona kein langfristiger Ausfall. Sportdirektor Deco erklärte gegenüber ‚Movistar‘: „Wir sind froh, dass es nichts Ernstes ist.“

Der Torhüter hatte laut Deco „ein ungutes Gefühl im Knie, und natürlich ist man immer etwas besorgt, wenn ein Spieler nach einer Verletzung zurückkommt, denn er hatte in der Vergangenheit Probleme mit diesem Knie.“ Ein größeres Fragezeichen steht somit weiter hinter ter Stegens sportlicher Zukunft. Gerüchte kursierten zuletzt um einen Wechsel zum FC Girona. Da er in Barcelona kaum noch zum Einsatz kommt, bangt ter Stegen um seine WM-Teilnahme.