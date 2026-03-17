Tottenham trifft Tudor-Entscheidung

Igor Tudor bleibt vorerst Trainer bei Tottenham Hotspur. Das berichtet ‚The Times‘. Dem Blatt zufolge sitzt der Übungsleiter sowohl gegen Atlético Madrid am Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League als auch in der Premier League am Sonntag (15:15 Uhr) gegen Nottingham Forest auf der Bank.

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Nach dem 2:5-Debakel gegen die Colchoneros im Hinspiel hatte man bei den Spurs bereits über eine Entlassung des Trainers nachgedacht, das 1:1 gegen den FC Liverpool am vergangenen Wochenende konnte die Bosse allerdings umstimmen. Gelingt Tudor die Kehrtwende?