Ablöse steht: Bitterer Abgang bei Gladbach

Can Armando Güner ist für Borussia Mönchengladbach nicht zu halten. Nach Informationen der ‚Bild‘ wird der seit gestern 18-Jährige einen Vertrag bis 2029 bei Galatasaray unterschreiben. Am Donnerstagmorgen soll der Flieger nach Istanbul abheben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Gladbach habe sich Gala auf eine Ablöse von einer Million Euro verständigt. Der Bundesligist hätte Güners im Sommer auslaufenden Vertrag liebend gern verlängert, auch Trainer Eugen Polanski schätzt das Offensivjuwel laut ‚Bild‘ „enorm“.

Die besseren Argumente hatte aber Gala, beim Süper Lig-Tabellenführer und Champions League-Teilnehmer winke Güner sofort ein Platz im Profikader. Am Niederrhein spielte der Linksfuß in dieser Saison für die U19 und einmal für die zweite Mannschaft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Offen ist unterdessen noch Güners Zukunft auf Verbandsebene. Mit Argentinien, Deutschland und der Türkei buhlen gleich drei Länder um die Gunst des Youngsters, der Gladbachs U17 im Sommer zum Bundesligatitel schoss.